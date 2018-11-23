Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen programa katıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ustaoğlu'nun Trabzon'da görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet ettiği bildirildi.
Vali Ustaoğlu'nun öğretmenlere, "Bizim bugünlere gelmemizin en büyük müsebbibi olan öğretmenlerimizle birlikteyiz. Memleketimizin inşasında, ülkemizin geleceğinde en büyük söz sahibi ve mimarı siz değerli öğretmenlerimizdir. Sizlerin emeği tartışılmaz. Eğitim neferlerimiz içerisinde şehit olan öğretmenlerimiz oluyor. Allah onların mekanını cennet eylesin. Fedakarca çalışarak çocuklarımızı yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dediği ifade edildi.
Programda tamamı öğretmenlerden oluşan horon ekibi de gösteri sunarken, Ustaoğlu ekibi tebrik etti.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş
, ilçe milli eğitim müdürleri ile öğretmenlerin katıldığı belirtildi.
Trabzon