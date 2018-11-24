Kırklareli
Belediyesince öğretmenler günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, burada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.
Öğretmenlerin çok önemli bir mesleği yerine getirdiğini ifade eden Gider, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.
Öğretmenlerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini aktaran Gider, öğretmenlerin fedakarlıklar içerisinde öğrenciler yetiştirmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.
İnsanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz meslekleri arasından baş sırada öğretmenliğin geldiğini anlatan Gider, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.
Etkinlikte, Öğretmen Marşı okundu.
Kırklareli
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:34