24 Kasım 2018 Cumartesi 11:31



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:31

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Vali Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve davetlilerin katıldığı programda, aday öğretmenler yemin etti.Milli Eğitim Müdürü Ekinci, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin Türkiye'yi geleceğe hazırladığını ve hayat boyu örnek alınan bir rehber olduğunu vurguladı.Etkinlikte, şehit öğretmenler için dua edildi. Ayrıca okullar arası turnuvalarda dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.