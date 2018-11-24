24 Kasım 2018 Cumartesi 11:47



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:47

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Pehlivan, mesajında, konusu insan olan öğretmenliğin salt bir meslek olmanın ötesinde olduğuna dikkat çekerek, öğretmenin ortaya çıkardığı eserin de yetiştirdiği bilgili, erdemli ve ahlaklı insanlar olduğunu ifade etti.Öğretmenlerin de anne ve babalar gibi insanlar üzerinde emeği olduğuna vurgu yapan Pehlivan, şunları kaydetti:"Öğrencilerine sevgi, şefkat, sabır, saygı, hoşgörü ve öz veri gibi birçok hasleti aşılayan öğretmenlerimiz, bilgiyle öğrencilerinin zihin ve düşünce dünyalarına ilgiyle, şefkatle, sevgiyle, ruh ve gönül dünyalarına hitap ederek geleceğimizin teminatı olacak çalışkan, üretken, milli ve manevi değerlerine bağlı fertleri topluma kazandırmaya devam etmektedir. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum."Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun ise, medeniyetimizin alamet-i farikası olarak emsal teşkil eden eğitimin tarih ile gelecek arasındaki sarsılmaz harç olduğunu nitelendirdi.Rektör Coşkun, "Kutsal bir görevi icra eden öğretmenlerimiz, yalnızca birer meslek temsilcisi değil, toplumsal ilerlemenin ve kültürel mirasın korunmasının sembolüdür. Geleceğin tayini açısından müşterek gayemiz olan liderlik vizyonumuz, öğretmenler ile öğrencileri arasındaki bağla birlikte tezahür edecektir. Bu bilinçle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutlarım." ifadelerini kullandı.