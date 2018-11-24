24 Kasım 2018 Cumartesi 11:52



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:52

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Kutlama programı, törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki 24 Kasım Öğretmenler Günü Resim Sergisinin açılışıyla devam etti.Sergi açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu söyledi.Başöğretmen Atatürk'ün "Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur" sözünde ortaya koyduğu gibi öğretmenlerin, geleceği şekillendiren, yetiştirdiği nesillerle geleceğe yön veren kutsal bir meslek grubunun mensupları olduğun ifade eden Sezer, şöyle konuştu:"Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.Bu duygularla, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete göç etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de bugünün ilmin, ahlakın, sanatın, irfanın, bilimin, yüce Türk milletinin temelinde imzası olan sesiz kahramanların günü olduğunu kaydetti.Programda, aday öğretmenler ant içti.Kırıkkale Lisesi öğrencilerinin oratoryo ve halk oyunları gösterisinin yer aldığı program sonunda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.