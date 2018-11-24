Çaycuma
ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı. Atatürk
Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Serkan Keçeli
, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı
, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç
, İlçe Jandarma
Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Serkan,Çaycuma
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:23