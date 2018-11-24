Van
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı. Devlet Tiyatrosu
'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aday ve emekli öğretmenler adına konuşmalar yapıldı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu
, programda yaptığı konuşmada, Batman
'ın Kozluk
ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenleri andı. Genç
ve dinamik bir nüfusa sahip bir ülke olarak bilim, sanat ve edebiyat alanında bireylerin iyi yetiştirilmesi durumunda 21'inci yüzyılda istenilen hedeflere ulaşılacağını aktaran Vali Zorluoğlu, göreve başladığı günden bu yana eğitim konusunu hep gündemin birinci sırasına koyduklarını belitti.
Van'da eğitimde çıtayı daha yükseklere taşımak için yoğun bir gayret sarf ettiklerini ifade eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:
"İlimizde en temel sorunlardan bir tanesi fiziki eksikler ve okul yetersizliğiydi. Belediyelerimizin imkanlarını da seferber ederek okul yapabileceğimiz arsa problemini çözdük. Okullaşmada Türkiye
ortalamasının çok gerisindeydik. El birliği içerisinde çalışarak çok kısa bir süre içerisinde ev ev dolaşarak okul çağında olan çocuklarımızı tekrar okullarımıza geri döndürdük. Bugün itibariyle Van okullaşma oranı itibariyle Türkiye ortalamasını yakaladı. Akademik başarının artması için de destekleme kursları açtık. Belediyelerimizi de bu işin içine dahil ettik. Açtığımız 13 sürekli eğitim destek merkeziyle öğrencilerimizin üniversite sınavlarında çok iyi başarılar elde ettiğini gördük."
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, öğretmenliğin bir gaye mesleği olduğunu belirterek, "İyi eğitilen bir insan huzurlu bir toplum demektir. Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. Biz öğretmenler üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle hareket etmeliyiz." diye konuştu.
Aday öğretmenlerin yemenin ettiği program, öğrencilerin oratoryo gösterisiyle don buldu.
Batman,Van
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:28