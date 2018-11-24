24 Kasım Öğretmenler Günü

Diyarbakır
, Batman
ve Elazığ
'da Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.
Diyarbakır'ın Ergani
ilçesinde Hükümet
Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey
, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
'nde devam etti.
İlçe genelinde öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende Atabey, öğretmenliğin önemini anlatan bir konuşma yaptı.
Yeni göreve başlayan öğretmenlerin, ant içmesinin ardından tören sona erdi.
Törene, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Yaşar
Atacan, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Batman
Batman'ın Gercüş
ilçesinde Hükmet Konağı bahçesinde Atatürk büstüne çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur, yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, şöyle konuştu:
"Bugünün öğretmenleri, zamanı geldiğinde bu ülkenin ve ilçenin yöneticileri olarak kabul göreceklerdir. Öğretmenlerimizin anne ve babadan sonra bu çocuklar üzerinde emekleri vardır. Çocuklar anne ve babadan sonra okulda öğretmenlerini örnek alırlar. Öğretmenlik görevi kutsal bir görevdir."
Elazığ
Elazığ'ın Keban
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı
, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Belediye Başkanı Atlı
, Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül törende bulunan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Elazığ,Batman,Diyarbakır
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:29