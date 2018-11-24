Karaman
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıt Park'ta tören düzenlendi.
Etkinlikler çerçevesinde Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu
, Atatürk
Anıtı'na çelenk bıraktı.
Karaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen program, aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdimi, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesinin ardından öğrencilerin seslendirdiği türkülerle son buldu.
Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Karaman Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Mevlüt Kuntoğlu,Karaman
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:32