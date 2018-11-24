24 Kasım 2018 Cumartesi 12:35



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:35

Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.Aksaray Kültür Merkezinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.Öğretmenler Günü sinevizyon gösterimiyle devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal konuşma yaptı.Kartal, öğretmenliğin dünyanın en kadim ve kutsal mesleklerinden birisi olduğunu belirterek, "Öğretmenlik her zaman bilginin üretilmesi ve geliştirilmesi, yarınlara aktarılması bütün mesleklerin ortaya çıkarılmasında insanlığa hizmet noktasında hep lokomotif görevi görmüştür." dedi.Stajyerliği kalkan öğretmenlerin ant içtiği törende, düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere hediyeleri ile emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.Program sonunda Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin oluşturduğu koro konser verdi.Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Aksaray Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, kamu kurumu müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.