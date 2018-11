24 Kasım 2018 Cumartesi 12:36



Afyonkarahisar'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve öğretmenler tarafından Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Daha sonra kutlamalar, Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla Rehberlik Araştırma Merkezi'nde devam etti.Milli Eğitim Müdürü Yalçın, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin tarif edilemeyecek kadar güzel duyguları barındıran ve yaşam biçimi olarak tanımlanabilecek bir meslek olduğunu söyledi.Öğretmenlerin hayatlarının çiçek dolu okulun kokusuyla bir bahçıvan edasıyla anlamlandığını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:"Geleceğe yapılmış en önemli yatırımdır öğrencilerle geçirilen her bir an. Yıllar geçer, unutulmazlar arasında en ön sıralarda yer alır, sıcacık yüreklere sevgi tohumları eken yumuşacık kalplere bir dokunuş izi bırakan öğretmenler. Bir anne şefkati kadar latiftir onların gönülleri. 24 Kasım, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Lakin, sadece 24 Kasım günleri vesilesiyle hatırlanmaz öğretmenler. Her gün her an bir akıllarda belirip, anılar arasından çıkar gelir oturur bir dost sohbetinde kahve içilen masanızın en kıymetli köşesine. Anlatılan duygu yüklü anılar ardından onu çok sevdim diyerek tamamlanır cümleler. Gelecek nesillerin yön çizgilerini belirlerler, her bir hayat için ışık saçarlar gönüllere.""2023 vizyon hedeflerini ancak böyle bir gayretle gerçekleştirebiliriz"Her bir öğretmenin omuzlarında sorumluluk yüklü olduğunu aktaran Yalçın, her öğrencinin yüzünde sonsuza dek sürecek tebessümlerin ve unutulmaz anıların ancak bu yükümlülükle gerçekleştirileceğini vurguladı.Yeni Büyük Türkiye'yi kuracak, var edecek nesiller yetiştirmenin önemine değinen Yalçın, şunları kaydetti:"Yüreğimizi ortaya koyarak, gece gündüz demeden tüm çabamızı ve fedakarlığımızı sergileyerek çalışmamız gerekmektedir. 2023 vizyon hedeflerini ancak böyle bir gayretle gerçekleştirebiliriz. Bu gayreti gösterecek inanç ve güç sizlerde mevcuttur. Yapacağımız en önemli ödevimiz işte bu gücü harekete geçirmektir. Bu gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve emekleri için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.Daha sonra mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.Programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.