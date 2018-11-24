24 Kasım 2018 Cumartesi 12:36



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:36

Gaziantep'te düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.Mete, daha sonra Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı.Törende konuşan Mete, öğretmenliğin en güvenilir mesleklerden olduğunu belirterek, mesleğin kutsallığına dikkati çekti.Konuşmaların ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği spor müsabakalarında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verilirken, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.Emekli öğretmenlere plaket takdim edildi, göreve yeni başlayan öğretmenler de yemin etti.AdıyamanValilik önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.Törene, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Malatyaİl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve öğretmenler anıta çelenk sundu.Çelenk sunumunun ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Tatlı, deftere, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında şehit olan ve ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun." yazdı.Program, Halk Eğitim Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.Şanlıurfaİl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Yeni Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, öğretmenler katıldı.24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenecek programla devam edecek.Kahramanmaraşİl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Öğretmenler Günü etkinliği Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla devam edecek.KilisCumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Polat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Tören programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti.Öğrenci ve öğretmen temalı resim sergisinin açılışıyla başlayan programda, "Bambu Ağacı" hikayesi, şiirler okundu, aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.Kilis Valisi Recep Soytürk'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından program, TOBB Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi ve TEOG sınavında öğrencilerine tam puan aldıran öğretmenlere ödül verilmesiyle sona erdi.