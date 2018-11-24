Antalya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kutlamalar, törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Programa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bahattin Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Cumhuriyet Meydanı,Antalya
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:37