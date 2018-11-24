Suluova
ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Hükümet
Konağı yanındaki Atatürk
Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu tarafından çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Belediye Kültür Merkezi'nde devam eden törende konuşan Davu, tüm eğitim camiasının gününü kutlayarak, öğretmenlik mesleğinin her şeyden önce ideal bir hizmet mesleği olduğunu söyledi.
Davu, toprak altına atılan tohumun onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi bir öğretmenin de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabildiğini vurguladı.
Törende, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz
, Belediye Başkanı Fatih Üçok
ve Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Oğul tarafından ödülleri verildi.
Program, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin yemin etmeleriyle son buldu.
Hükümet,Suluova
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:42