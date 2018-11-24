24 Kasım 2018 Cumartesi 12:52



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:52

Taşova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, törenle kutlandı.Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, müftülük salonunda devam eden programda yaptığı konuşmada, dünyanın en kutsal mesleği olan öğretmenliği icra ettiklerini, bununla da gurur duyduklarını söyledi.Slayt gösterimi, şiirlerin okunması, emekli öğretmenlere belgelerinin verilmesi ile devam eden program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.Programa, Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.