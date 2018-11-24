Adana
, Mersin
, Hatay
ve Osmaniye
'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Adana'da Atatürk
Parkı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Baran Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çukurova
Nezihe Yalvaç
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uygulama Oteli Balo Salonu'nda devam eden programda Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu koro Öğretmen Marşı ile türküler seslendirdi.
Vali Mahmut Demirtaş
, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerden öğrencilerini karakterli, ahlaklı, bilgili, farklı düşüncelere saygılı, devletine, milletine, vatanına ve cumhuriyetine bağlı birer birey olarak yetiştirmelerini istedi.
Demirtaş, öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilen çok okuyan ve sorgulayan özgür bireyler olarak hayata hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Yeni nesillere bu yönde şekil vermelisiniz. Kalbi bu ülke insanıyla aynı ritimde atmayan, aklını kiraya veren, hainlikte sınır tanımayan terör odaklarına karşı topyekun uyanık olmalıyız." dedi.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Baran da öğretmenliğin dünyanın en eski ve en kutsal görevlerinden olduğunu dile getirdi.
Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Öğretmenler Günü kapsamında gelenekselleşen "Eğitim Şenliği"ni bu yıl Adana'da düzenledi.
-Mersin
Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk Anıta çelenk sunmasıyla başlaya törene, Mersin Kültür Merkezi'nde devam edildi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su
, yaptığı konuşmada, insanların ömrünün dörtte birinin öğretmenlerle beraber geçtiğini söyledi.
Öğretmenlere minnet borçlu olunduğunu vurgulayan Su, "Bizleri yetiştiren, hayata hazırlayan, sahip olduğumuz bütün güzellikleri aşılayan değerli öğretmenlerimizdir." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da bugünün tüm öğretmenlerin hizmetlerine karşılık unutulmadıklarını gösteren bir gün olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Vali Su, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerini takdim etti.
Çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından öğretmenler korosunun konseriyle program sona erdi.
Hatay
Hatay'da özel bir kolejde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Rahmi Doğan
, burada yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü en içten dilekleriyle kutladığını söyledi.
Doğan, bitmeyen gayretleri ve sonsuz sabırlarıyla nesiller inşa etmelerine rağmen gösterdikleri tevazuyla da insanlığa yol gösteren öğretmenlerin çalışmalarının her türlü takdirin üstünde olduğunu vurguladı.
Milli Eğitim İl Müdürü Kemal Karahan ise kentteki eğitim başarısını fedakar öğretmenlerle daha yukarı taşıyacaklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından, mesleğe yeni başlayan öğretmenler, yemin etti. Emekli öğretmenlere de Hizmet Şeref Belgeleri verildi.
Osmaniye
Osmaniye'de Devlet Bahçeli
Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda başlayan kutlama programı, Cebelibereket Kültür Merkezi'nde devam etti. .
Vali Ömer Faruk Coşkun
, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu söyledi.
Emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edilen programda, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.
Tören, şiir dinletisi ve verilen mini konserle sona erdi.
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:56