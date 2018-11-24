Muğla
Valisi Esengül Civelek
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Civelek, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'e 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilmesinin 90. yıl dönümü olan bu anlamlı günde tüm öğretmenlerin ve eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Öğretmenlerin gençlerin çağın gerektirdiği niteliklerle donatılması, özgüven sahibi, kendisine ve milletine yararlı, mutlu, üretken bireyler olarak yetişmeleri konularında geleceğin mimarları olduğunu ifade eden Civelek, şunları kaydetti:
"Ülkemizin geleceğe yönelik hedeflerine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması, değişen, gelişen, küreselleşen dünyada saygın güçlü bir ülke haline gelmesi, eğitim öğretim sorumluluğunu üstlenen öğretmenlerimizle mümkün olabilecektir. Günümüzde çağın eğitim sistemini şekillendiren koşullar ne kadar değişirse değişsin eğitimin direği öğretmenlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz ile ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anarken, insanlık tarihinin en kutsal mesleğini yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam diliyorum."
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:57