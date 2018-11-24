24 Kasım 2018 Cumartesi 13:00



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:00

Edirne Bahçeşehir Koleji'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.Okulun konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Bahçeşehir Koleji Müdürü Mahmut Boztürk, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de başöğretmenlik unvanının verildiğini söyledi.Öğretmenler Günü'nün 1981'den bu yana kutlandığını anımsatan Boztürk, şöyle konuştu:"Bilindiği gibi birçok önemli gün ve haftalar vardır. En önemli günlerden bir tanesi Anneler Günü'dür. Çünkü annelerin yeri tartışılmaz. Fakat biz ilkokul öğretmenlerimizi hiç unutmadık. Çünkü onlar bizim ikinci annemiz ve ikinci babamızdı. Bize konuşmayı öğreten annemizin yanında onlar da bizlere okumayı ve yazmayı öğrettiler. Biliyorsunuz Hazreti Ali bir bir söz söylemiştir, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' demiştir."Boztürk, meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.Konuşmaların ardından öğrenciler, Öğretmenler Günü için hazırladıkları sunumları gerçekleştirdi.