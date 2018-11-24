24 Kasım 2018 Cumartesi 13:02



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:02

Darıca ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz'un Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Deniz Yıldızları Endüstri Meslek Lisesi'nde devam etti.Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Öğretmenlik yaşam tarzıdır. Öğretmenliği sevmiyorsan yapamıyorsun demektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk bu mesleğin ne kadar önemli ve kutsal olduğunun altını çizmiştir. Bilgiler unutulur ancak öğretmenin vermiş olduğu değerler asla unutulmaz." diye konuştu.Konuşmanın ardından öğrenci korosu, skeç, folklor gösteriminin ardından tören, emekliliğe ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilmesiyle sona erdi.