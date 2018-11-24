24 Kasım 2018 Cumartesi 13:17



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:17

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ve öğretmenler katıldı.Kutlamalarda öğretmenler ve ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlileri, koro, halk oyunları ve tiyatro gösterileri sundu.Kaymakam Köten, ilçedeki en kıdemli öğretmen Hikmet Ersan ve en genç öğretmenler Merve Kördemir ve Taha Yusuf Acar'a hediye verdi.Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hoplar ise, "Birlik ve beraberlik halinde olduğumuz sürece eğitim dahil başaramayacağımız hiçbir şey yok. Fikirleri hayata geçirmek ekip işidir. Bu ekibin parçası olarak her zaman bize düşen vazifenin sorumluluğuyla görevimize devam etmekteyiz. Bu vesileyle kutsal görevini icra eden tüm meslektaşlarımın gününü kutlarım." diye konuştu.