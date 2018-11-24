24 Kasım 2018 Cumartesi 13:28



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:28

Boyabat ilçesinde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya geldi.Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, kaymakamlıkça Öğretmenler Günü dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan uygulamayı bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.Öğretmenlerin günlerini kutlayan Aksoy, tüm öğretmenlere aileleriyle mutlu bir ömür diledi.Yemeğin ardından Belediye Başkan Vekili Mustafa Demircan, öğretmenlere karanfil verip Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.Programa, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Özay Topçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ile öğretmenler ve davetliler katıldı.