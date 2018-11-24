24 Kasım 2018 Cumartesi 13:31



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:31

Ordu'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesince, Kültür Sanat Merkezi'nde organize edilen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Ordu Valisi Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, dünya üzerindeki en değerli ve kutsal mesleklerden birinin öğretmenlik olduğunu söyledi.Öğretmenlikle ilgili ciltler dolusu sözler söylenebileceğini, kitaplar yazılabileceğini vurgulayan Vali Yavuz, şöyle konuştu:"Sizler dünya üzerindeki en zor mesleği icra ediyorsunuz. 30 yıldır bu millete ve devlete hizmet eden birisi olarak 'dünya üzerindeki en zor mesleklerden bir tanesini veya birkaçını say' deseniz, bunun başına öğretmenlik mesleğini yazarım. Çünkü özellikle öğretmenlerimizin sabırla günde 8 saati olan ve sürekli bir şeyler öğretmeye uğraşan ve eve geldiğinde de adeta o seslerin çınladığı bir meslek olduğunu hepimiz bilmeliyiz."Yavuz, öğretmeleri çok sevdiklerini, onlara minnet ve şükran duyduklarını dile getirerek, "Benim öğretmenim, il müdürlerimle eşit statüdedir ve her zaman benimle görüşürler. Bizim kapılarımızı ve gönül kapılarımızı açmamız ve sizlerin bir sanatkar olduğunu unutmadan, moral ve motivasyonuna katkı sunarak sınıflara girmenizi sağlamamız gerekir." diye konuştu.Konuşmanın ardından aday öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verildiği programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu. Gösteride, terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın da anıldı.Bir öğrenci, Aybüke öğretmenin şehit olmadan önce katıldığı bir programda söylediği "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.