24 Kasım 2018 Cumartesi 13:47



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:47

Yozgat ve ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.Yozgat'ta düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.Tören, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.Öğretmelerin çok büyük etkisinin yanında çok önemli de sorumluluğu da bulunduğunu belirten Vali Çakır, "Öğretmen, eğitim, öğretim verdiği bir öğrenciyi ileride iyi bir mevkide gördüğünde nasıl seviniyorsa, bir şekilde memlekete zarar veren bir öğrencisini gördüğünde de büyük üzüntü duyması gerekir. Bu toplumun bütün mimarisini bütün dönüşümü öğretmenlerin elinde. Bu nedenle öğretmenlerimizin sorumluluğu çok büyük." diye konuştu.İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, yaratılmışların en şereflisi olan insanın tekamül sürecindeki en ağır sorumluluğu anneler ve öğretmenler üstlendiğini belirtti.Yazıcı, "Bu sorumluluk, görev bilincinin en üst düzeyde olmasını ve fedakarlığı beraberinde getirirken, mutlu bir yorgunluk ve huzurlu bir ruh hali olarak tecelli eder. Hedefimiz, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller' yetiştirmektir. Başta Atatürk olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimiz ile şehit öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyor, emekli öğretmenlerimizi hürmetle yad ederek, mesleğe yeni başlayan meslektaşlarıma esenlik ve başarı dileğiyle, bu kutlu görevi ifa eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından emekli olan öğretmenlere plaket takdimi yapılırken, göreve yeni başlayan öğretmenler de yemin etti.Program, öğrencilerin oratoryo ve müzik dinletisiyle sona erdi.Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Sorgun, Sarıkaya, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.