24 Kasım 2018 Cumartesi 13:49



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:49

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Çelebi, mesajında, öğretmenlerin gönüllerde müstesna bir yer tuttuğunu belirterek, öğretmenlerin anne ve babalar kadar değerli, onlar kadar muteber sayıldığını aktardı."Zira bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi şiar edinmiş bir milletiz." ifadelerini kullanan Çelebi, şunları kaydetti:"İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır. Bu anlayışla en fazla yatırımı eğitime yaptık, eğitimi her şeyin önünde tuttuk; eğitimcilerimize, öğretmenlerimize özel önem atfettik.Her öğretmen, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Türkiye gelecekteki hedeflerine kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerle ulaşacaktır.Öğretmenlik tüm makam ve mevkilerin üzerinde bir değere sahiptir. Bugün itibarıyla hangi makam ve mevkide olursak olalım bunu öğretmenlerimize borçluyuz. Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir."Bütün öğretmenlerin gününü kutlayan Çelebi, emekli öğretmenlere sağlık, huzur ve esenlikler, hayatını kaybeden bütün eğitim camiası çalışanları ve öğretmenlere de Allah'tan rahmet diledi.