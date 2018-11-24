24 Kasım 2018 Cumartesi 13:50



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:50

Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde devam etti.Burada, karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu ile ilçede görev yapan görsel sanatlar öğretmenlerinin "Öğretmenlerden Armağan" başlıklı görsel sanatlar eserlerinin sergilendiği serginin açılışı yapıldı.Özkan, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sürdürülen programda yaptığı konuşmada, öğretmenin yapıcı, yaratıcı ve insan haklarına saygılı bir insan olduğunu söyledi.Günün anlamıyla ilgili şiirlerin okunması, şehitler ve vefat eden öğretmenler için Kur'an tilavetinin ardından program son buldu.Programa Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkan Vekili Mustafa Demircan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Özay Topçu, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.