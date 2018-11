24 Kasım 2018 Cumartesi 13:55



Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sinin, ülkenin her köşesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerin omuzları üzerinde yükseleceğini belirterek, "Fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.Pekcan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.Öğretmenlerin geçmişini bilen, geleceğe güvenle bakan, okumayı ve araştırmayı seven, iyi ahlaklı, milli değerlerine sahip çıkan, insana ve emeğe değer veren nesiller yetiştirmek gibi önemli ve kutsal bir görevi ifa ettiklerine işaret eden Pekcan, onların çocuk ve gençleri sevgi, sabır, özveriyle eğiten, hiçbir zorluktan kaçınmayarak her şartta görev yapan, kattıkları değerle toplumun sadece bugününe değil yarınlarına da şekil veren, bilimin ve aydınlık düşüncenin yorulmaz neferleri olduğunu kaydetti.Pekcan, öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin, ülkeyi orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine kısa sürede çıkaracağından şüphe duymadıklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:"Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'si, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anarken, tüm fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum."