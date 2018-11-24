Bursa
, Eskişehir
, Bilecik
, Kütahya
ve Yalova
'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli programlarla kutlandı.
Bursa'da Cumhuriyet Caddesi
'ndeki Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) devam eden programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger
, yurdun en ücra köşelerinde her iklim ve coğrafyada, en zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle sürdüren öğretmenlerin, her türlü övgü ve takdire layık olduğunu belirtti.
Öğretmenlere seslenen Dülger, şöyle konuştu:
"Sizler bu ülkede yaşayan herkesin gönlünde müstesna bir yere sahipsiniz. Öyle ki kadim medeniyetimizde öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar kıymetli ve muteber sayılmaktadır. Zira bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi düstur edinmiş bir milletin mensupları olarak bu duyguları ana ocağından hemen sonra sizlerin sayesinde eğitim yuvalarında edindik."
Programda daha sonra, şehit öğretmen yakınları ve emekli öğretmenlere plaket takdim edildi ve göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.
Eskişehir
Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen
'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Hacı Süleyman Çakır
Anadolu Kız Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, müzik öğretmenlerinden oluşan koro, Öğretmen Marşı'nı ve türküleri seslendirdi. Etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, "öğretmenlik arası anıları" yarışmasında dereceye giren öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.
Vali Özdemir Çakacak
ve İl Milli Eğitim Müdürü Özen ile diğer ilgililerin katıldığı program, emekliye ayrılan öğretmenlere "hizmet şeref" belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
Kütahya
Kütahya'da, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, eğitim sisteminin ve öğretmenlerin geleceği inşa ettiğini söyledi.
Türk milli eğitiminin kendine özgü, milli değerlere bağlı bir sistem olduğunu dile getiren Toraman, şunları kaydetti:
"Zamana, ihtiyaçlara bağlı olarak bazı değişiklikler kaçınılmaz. Ama bu sistemimizin özünü, esasını değiştirmeden devam ettirmemiz gerekiyor. Esasında bizim sistemimiz örnek olacak bir sistem. Bu sistemin ana omurgasını, ana kurucusunu öğretmenlerimiz oluşturuyor. Öğretmenlik hakikaten hangi seviyede öğrenci yetiştirirse yetiştirsin çok kıymetli bir meslek."
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de bütün meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Konuşmaların ardından, şehit edilen öğretmenler, öğrencilerce hazırlanan drama ile anıldı.
Emekli olan öğretmenler ile resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenlere plaket takdim edilen program, yeni öğretmenlerin yemin etmesi ve öğrencilerin darama gösterisiyle sona erdi.
Yalova
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı
'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşunun ardından tören, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun
, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip olduğunu belirtti.
Tosun, "Yaradan aşkını, yaratılanı sevmeyi, milletine ve değerlerine sadakatini, halka hizmet etmeyi, hayatın tüm erdemlerini öğretendir öğretmen. Hayatını kaybetse de öldürülemeyecek bir kalemdir. Fikirleri asla ölmeyecek bir meşaledir öğretmen. Asla ölmeyecek fikirler ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ifadesiyle, ilimdir, irfandır." ifadesini kullandı.
Törende, "öğretmenlik mesleği" temalı anı yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlik oratoryo gösterisiyle sona erdi.
Programı Vali Muammer Erol
, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar
Demirel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma
Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz da takip etti.
Bilecik
Cumhuriyet Meydanı'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan ve öğretmenlerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kutlamaların, 26 Kasım'da, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam edeceği öğrenildi.
Bilecik,Mustafa Kemal Atatürk,Bursa
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:58