Artvin
'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk
Anıtına Çelenk sunumuyla başlayan tören, Ahmet Hamdi Tanpınar
Merkezinde düzenlenen programla devam etti.
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan programda konuşan Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün, öğretmenlerin hizmetlerinin ve emeklerinin asla unutulmayacağını simgeleyen özel bir gün olduğunu söyledi.
Doruk, başarılı, çalışkan, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin ancak öğretmenler sayesinde yetiştirileceğini belirterek, ilim ve irfan sahibi öğretmenlerin toplum için, örnek kişi ve yol göstericiler olduğunu ifade etti.
Öğretmenlerin toplum için çok değerli olduğunu vurgulayan Doruk, "Görevini hakkıyla ifa eden, vizyon sahibi, idealini ve heyecanını daima diri tutan değerli öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz her alanda kalkınıp güçlenecektir. Öğretmenli bir ideal ve sevgi mesleğidir. Dünyanın en öneli görevi öğretmenlerin omuzlarında bugünü ve geleceği şekillendiren öğretmenlerimizdir." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci de teknoloji eğitimde ne kadar etkili kullanılsa da eğitimin ana unsurunun öğretmenler olduğunu söyledi.
Öğretmenin etkili olmadığı bir eğitim sisteminin başarıya ulaşamayacağını aktaran Kahveci, "Bu yüzden de öğretmenler çok büyük görevler düşmektedir. Erdem ve bilgelik ışığında yolumuza devam etmeliyiz. Ömrünü eğitime adamış tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı günü kutluyorum." dedi.
Program konuşmaların ardından aday öğretmenlik süreci sona eren öğretimlerin yemin töreniyle devam ederken, günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan oratoryo gösterisi de sahnelendi.
Tören, başarılı öğretmenler ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Törene, Garnizon Komutanı Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki de katıldı.
Artvin
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:10