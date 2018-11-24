Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Akyürek'in Hükümet
Konağı bahçesindeki Atatürk
Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.
Törene, ilçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
İslahiye
İslahiye ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
İslahiye Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Akdoğan'ın Demokrasi Meydanı
'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla tören başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara, Belediye Kültür Merkezi'nde devam edildi.
Törene,106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Kutlama programı, yağan yağmur altında yapıldı. Araban
'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'yla çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra CHP
Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı
da katıldı.
Nurdağı
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:12