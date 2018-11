24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:12



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:12

SİİRT/ Siirt ve Bingöl 'de "Öğretmenler Günü" etkinliklerle kutlandı.Siirt'te İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen tören, Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi konferans salonunda devam etti.İki emekli öğretmene Vali Ali Fuat Atik 'in eşi Fulya Atik tarafından üstün hizmet belgesi verilen programda, resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Vekili Zihni Yıldızhan ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın tarafından verildi.Törende, yeni atanan 15 öğretmen adayı da görev yemini etti.İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, konuşmasında, öğretmenlerin irfan ateşinin olduğunu ve ateşin canlanması için öğretmenler olarak odun attıklarını söyledi.Öğretmenlerin şevklerini yitirmeden, irfan ateşinden uzak durmaması gerektiğini belirten Güneş, "Baharı olmayan uluslar karanlıklara mahkum kalacak. Öğretmenlik, bir bahar güneşi gibidir. Öğretmen can verir bir topluma." dedi.İnsanın eğitimini ilk olarak aileden aldığını fakat toplumdaki yerinin belirlenmesinde temel esasın öğretmen olduğunu vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:"Öğretmenler bize verdikleri bilgilerle hayatı anlamamızı sağlarlar. Olaylara bakış açımızı değiştirirler, sosyal yaşantımızda büyük ölçüde rol oynarlar hatta kişiliğimizin oluşmasında çok büyük paya sahiplerdir. Bütün bunlara bakarak öğretmenin toplumdaki değerinin ve yerinin çok önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Sonuçta her yetişen nesil öğretmenlerin yetiştirdiği nesildir."Vali Atik'in eşi Fulya Atik de dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu kaydetti.Bir ülkenin kalkınmasının ölçütü, öğretmenlere verdiği değerle ölçüldüğünü belirten Atik, "Hiçbir meslek grubu, öğretmenler kadar geleceğe tesir etme imkanına sahip değildir. Eğitim, toplumsal bilinç ve çağdaş dünyayla bütünleşmenin temel aracı, öğretmenler ise, bu zorlu sürecin en önemli aktörleridir. Öğretmenlerimiz, büyük bir fedakarlıkla ve azimle, bilim ve kültür hazinesini vatanın tüm noktalarına taşıdılar ve tarihin vicdanı, onları Cumhuriyet modernleşmesinin öncüleri olarak taçlandırdı." ifadelerini kullandı.Tören, Takasbank Güzel Sanatlar Lisesinin koro dinletisiyle sona erdi.BingölBingöl'de de Öğretmenler Günü dolaysıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Kadir Ekinci , kentin eğitim konusunda iyi bir noktada olduğunu söyledi.Bingöl'ü eğitim konusunda iyi bir noktaya taşımasında öğretmenlerin büyük emeklerinin ve gayretlerinin olduğunu ifade eden Ekinci, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ise, gelecekte öğretmenlikle ilgili değişmeyen tek şeyin, öğretmenlerin öğrencilerle kurduğu duygusal bağ olduğunu aktardı.Engin, "En seven ve en çok sevilen öğretmendir. Öğretmek, öğretebilmek gibi insanı ve insanlığı yücelten bir eylemin öncüleri sizler, bilimin, sanatın, aydınlığın, iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin, kısacası insanı insan yapan tüm değerlerin yansıtıcısı ve yaşatıcısı olanlarsınız. Öğretmenlik, öğrenmek ve öğretmek bu dünyada var oldukça önemini koruyacak ve kutsal bir sanat olmayı daima sürdürecektir." dedi.Programda, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi. Program, göreve başlayan yeni öğretmenlerin ant içmesi ve öğrencilerin hazırladığı skeç gösterisi ile sona erdi.