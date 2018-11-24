Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler günü törenle kutlandı.
Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy tarafından İnönü Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda devam eden etkinlikte Kaymakam Murat Bulacak, öğretmenliğin fedakarlık isteyen nadide mesleklerden birisi olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan 80 öğretmen yemin ederken emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.
Dörtyol,Hatay
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:12