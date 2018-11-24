Ağrı
'nın Hamur
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Hamur ilçesindeki etkinlikler, Atatürk
Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç'un çelenk koymasıyla başladı.
Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Karakoç ile Hamur YBO öğretmenleri, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'e eğitime desteklerinden dolayı şükran ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sonrası Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi
'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.
Karakoç, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için davetlilere teşekkür etti.
Öğretmen sorunları ve sorumluluklarına değinen Karakoç, "Öğretmenlik sevgi, sabır, fedakarlık, hoşgörü mesleğidir. Özellikle köylerde öğretmenlik dışında okulda bazen hizmetli oluyor, bazen marangoz, bazen boyacı, bazen de tamirci oluyorsunuz. Bu toplumun geleceği sizlerin ellerindedir. Bütün olumsuzluklara rağmen elinizden geleni yapacağınıza, ülkemizi medeni milletlerin çok çok önüne geçirmek için çalışacağınıza olan inancım tamdır." diye konuştu.
Karakoç, ebediyete intikal eden öğretmenlere rahmet, emeklilere huzur ve çalışan meslektaşlarına başarı dileyerek herkesin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Aday öğretmenlerin yemin etmesi, öğretmen ve öğrenciler arası resim, şiir ve hikaye yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi, öğrencilerin şiirlerini okuması, oratoryo ve öğretmenlerden oluşan koronun türkü ve şarkıları seslendirmesiyle program son buldu.
Programa, Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, eşi Çiğdem Tuncer, Belediye Başkanı Cezmi Ergül
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Yücel Yılmaz
, İlçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Ömer Faruk TUNCER,Ağrı,Hamur
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:18