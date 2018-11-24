Ağrı
Valisi Süleyman Elban
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Elban mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslek olduğunu belirtti.
Öğretmenliğin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın, çok özel, çok yüce ve onurlu bir meslek olduğuna dikkati çeken Elban, şunları kaydetti:
"Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
'Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır' der. Büyük önder, öğretmenlerin toplum hayatındaki önemini bu sözleriyle vurgularken, öğretmenlere yine çok önemli görevler yüklemektedir.
Çünkü bilmektedir ki, geleceğe yön verenler, eğitimcilerdir. Öğretmenlik idealizmin en yoğun yaşandığı meslektir. Aydın
, ileri görüşlü, kendisiyle ve dünya ile barışık, kendisine ve çevresine sürekli heyecan veren değişime ve gelişime açık, dünyayı kucaklamaya istekli nesiller yetiştirmek değerli eğitimcilerin asıl vizyonu olmalıdır."
Elban mesajının devamında şunları kaydetti:
"Mesleklerin en onurlusunu seçen, hizmetlerin en kutsalını üstlenen, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlere sağlık, mutluluk ve üstün başarılar dilerim."
Süleyman Elban,Ağrı
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:20