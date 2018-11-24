24 Kasım 2018 Cumartesi 14:21



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:21

Afşin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli programlarla kutlandı.Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan'ın Hükümet Konağı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından Afşin İmam Hatip Ortaokulu konferans salonundaki kutlamalara devam edildi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikte konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan, gelecek nesilleri yetiştirmede kutlu bir mücadelede bulunan meslektaşlarının özel gününü kutlayıp başarılar diledi.Öğretmenlerin dünyanın en zor ve hassas işini yaptığını ifade eden Turan, "Eğitim ve öğretimin evrensel kriterleri olduğu gibi her milletin kendine özgü geliştirdiği yapıları da unutulmamalıdır. Peygamberimizin, 'Ben muallim olarak gönderildim' diyerek onurlandırdığı kutsal mesleğe gönül veren kıymetli mesai arkadaşlarım, eğitim anlayışımız sevgi ve dostluk temelli olmak zorundadır." diye konuştu.Etkinlikte, Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi, şiirlerin okunması ve "Öğretmenler Günü" isimli tiyatronun sahnelenmesinin ardından, okullarda düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Program, emekli olan öğretmen Mehmet Şişik'e teşekkür plaketi verilmesi ve öğretmen adaylarının öğretmen yemini etmesiyle son buldu.Programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, Afşin Müftüsü Hayrullah Balta, siyasi parti temsilcileri, milli eğitim şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.