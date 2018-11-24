24 Kasım 2018 Cumartesi 14:26



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:26

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk olarak Hükümet Konağı önünde çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.Törenin ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait konferans salonunda program düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yardımcı ve Karabulak Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) Müdür Yardımcısı Çağlar Kaya, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.Karabulak YBO öğrencileri tarafından sahnelenen kareografi ile devam eden programda yine aynı okulun öğrencileri tarafından hazırlanan sinevizyon ve tiyatro gösterisi sunuldu.Ortadirek köyü ilkokulu şehit öğretmenleri anısına sunulan video gösteriminin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve halk oyunları gösterileri sahnelendi.İlçede görev yapan adaylık sürecini başarıyla tamamlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından, Cemile Yassubuğa ilkokulu sınıf öğretmeni Mehmet Salih Sökmen, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin'in elinden yılın öğretmeni ödülünü aldı.Program, öğretmenler arası voleybol turnuvasında dereceye giren okulların ve hikaye yarışmasında dereceye giren öğretmenlerin ödüllendirilmesiyle son buldu.Programa, Cumhuriyet Başsavcısı İdris Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, Doğubayazıt Gaziler Derneği Başkanı Resul İlhan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.