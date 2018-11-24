Eğitim Bir Sen Midyat
İlçe Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenledi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay
, Eğitim Bir Sen Midyat Temsilcisi Hüseyin Yücel
ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Yücel, öğretmenin eğitimde başarıyı yakalamanın temel unsuru olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Okumayı beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi nerede olursa olsun hikmeti aramayı, alimlere hürmeti emreden bir medeniyetin mensupları olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize hak ettiği değeri vermeliyiz. Çünkü onlar ruhumuzun işçisi geleceğimizin mimarlarıdır. Çoğumuzun rol modeli öğretmenlerimiz olmuştur. Hiç kuşku yok ki milli, manevi değerlerine bağlı erdemli nesiller idealist öğretmenlerin elinde yetişecektir."
Midyat,Eğitim Bir Sen
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:28