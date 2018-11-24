Mazıdağı
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Mazıdağı ilçesinde Mimar Sinan
ilkokulu konferans salonunda düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Dinç
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah
Aydıner, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Programda, Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı Ahmet Abul, günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yaptı.
Öğretmenlik mesleği ile ilgili sinevizyon gösterisinin ardından şehit öğretmenler anıldı, müzik öğretmenlerinin hazırladığı koro çeşitli türküler seslendirdi.
Öğrenciler tarafından çeşitli şiirlerin okunduğu programda, aday öğretmenler öğretmenlik yemini etti, şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Daha sonra Kaymakam Dinç, etkinlikeki en genç ve en yaşlı öğretmene hediye verdi.
Mehmet Şah,Mustafa Dinç,Mazıdağı
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:31