Van
'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programlarla kutlandı.
Van'ın Erciş
ilçesinde kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, "Büyük bir fedakarlıkla, gecesini gündüz katan köy, şehir demeden öğrencilerimizi geleceğe iyi insan olarak yetiştirmek için çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ayrıca 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde hayatlarını kaybeden öğretmenlerimizi de rahmetle anıyoruz." dedi.
Tören sonrası depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi.
Gürpınar
Gürpınar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, Gürpınar Kültür Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğretmenliğin fedakarlık ve azim gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Daha mutlu, umutlarıyla geleceğe ışık olan öğrenciler yetiştirmek için siz değerli öğretmenlerimizin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Yarının geleceğini, çocuklarımız şekillendirecek. Öğretmenler geleceği aydınlatacak birer nefer olduğunu unutmamalı. Öğretmenlik çok büyük bir sanat ve bu sanatı hakkıyla icra edenlerden Allah razı olsun."
Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Doğramacı'ya konuşmasının ardından ilkokuldan kaymakamlık sürecine kadarki dönemde çekilmiş fotoğrafları, ilk ve ortaokul öğretmenlerinin fotoğrafları ve diplomaları hediye edilerek sürpriz yapıldı.
Şiirler ve müzik dinletisi ve oratoryo gösterisi ile devam eden programda, emekli öğretmen Ayhan Önem'e de teşekkür plaketi verildi.
Özalp
Özalp ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Kaymakamlık
bahçesinden gerçekleşen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Özalp Şehit Abdulhalik Aras Lisesi Konferan Salonu'nda devam eden programda, çeşitli etkinlikler yapıldı.
Program sonunda bu yıl göreve başlayan öğretmenler ant içti.
Kaymakamlık,Van
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:45