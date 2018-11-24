MUŞ/ Muş
ve Bitlis
'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programla kutlandı.
Vali Yardımcısı Alper Çifçi, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin dünyanın en hassas ve muhteşem sanatını icra ettiğini söyledi.
Öğretmenlerin ortaya çıkaracağı değerlerle topluma estetik bir katkı değil yaşamsal bir anlam kattığını aktaran Çiftçi, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Programa Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya
, Muş Alparslan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci
ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile kurum müdürleri de katıldı.
Bulanık
Bulanık ilçesinde de Hükümet
Konağı önünde tören düzenlenerek, Atatürk
Anıtı'na çelenk sunuldu.
Kutlamalara çelenk sunma töreninin ardından belediye toplantı salonunda devam edildi.
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hacı Arslan Uzan, programda yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Şiirlerin okunduğu ve sinevizyon gösterisinin sunulduğu programda, aday öğretmenler ant içti ve yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Bitlis
Bitlis'in Ahlat
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Bayındır İlköğretim Okulu tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'in günün anlam ve önemini belirten bir konuşmasının ardından program, öğrenciler tarafından okunan şiirler, skeç ve sinevizyon gösterileri ile devam etti.
Şehit öğretmenler adına yapılan oratoryo gösterisi süren programda, Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.
Aday öğretmenlerin yemin töreni ile son bulan programa, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Melek Ölmez, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah
Alkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Ahlat,Bitlis,Muş
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:47