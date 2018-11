24 Kasım 2018 Cumartesi 14:59



Doğankent, Yağlıdere ve Güce ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutladı.Doğankent'te kaymakamlık bahçesindeki düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na öğretmenler tarafından çelenk sunuldu.Mehmet Bayrak Meslek Yüksek Okulu Doğankent Veysi Akın Koloğlu Salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin her zaman, her koşulda bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması aşamasında çok önemli bir role sahip olduğunu söyledi.Öğretmenlerin, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve başarının anahtarı durumun olduğunu ifade Şirin, "Bizler 'Bana bir harf öğretenin, 40 yıl kölesi olurum' anlayışıyla ülkemizde eğitim öğretim veren saygıdeğer öğretmenlerimizin her zaman yanlarındayız. Öğretmenlerimizi her konuda destekleme devam edeceğiz." dedi.Törende slayt gösterisi, halk oyunları gösterilerinin ardından öğretmenler korosu ülkenin çeşitli yörelerinden türküler seslendirdi.Törene, Doğankent Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Belediye Başkan Vekili İlyas Patan, Emniyet Amiri Nurşani İlter, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Öztorun, emekli öğretmenler, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri katıldı.YağlıdereYağlıdere ilçesinde Anadolu Lisesi bahçesindeki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda devam etti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin bir hayat mesleği olduğunu belirterek, "Sabır, sadakat, zaman ve dahası emek ister. Aslına bakarsanız işini evine taşıyıp, mesleğini bir yaşam tarzı haline getirmiş kaç meslek grubu var sayabileceğiniz." dedi.Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere hediyelerin verilmesinin ardından ikramda bulunuldu.GüceGüce'deki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, Güce Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Al, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin hangi kültürde, zamanda, toplumda olursa olsun toplumun önderi ve yol göstericileri olduğunu söyledi.Bireylerin hayatta atması gereken adımları öğretmenlerden öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:"Öğretmenlerin her zaman, her koşulda bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması aşamasında çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerin, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve başarının anahtarı durumundadır. Başta, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, öğretmenlerimize yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim." dedi.Törene, Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.