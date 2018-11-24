24 Kasım 2018 Cumartesi 15:08



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:08

Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle programlar düzenlendi.Hayrabolu ilçesindeki tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, şube müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar hazır bulundu.MalkaraMalkara'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Hükümet Meydanı'nda tören düzenlendi.Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Gün dolayısıyla Kültür Sarayında da program düzenlendi.Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, burda yaptığı konuşmada, baş döndürücü bir gelişim çağında yaşadıklarını söyledi."Öğretmen, hayatının her aşmasını planlamalı, yarını bir gün önceden zihnen yaşamalı, hayal edebilmelidir." diyen Saraç, şunları söyledi:"Onun hayalleri olmazsa, öğrencilerin hayalleri desteklenmez. Öğretmen bir ayna olmalıdır, kişiye kendisini göstermelidir. Kendisine bakanlar iyiyi, doğruyu, hoşgörüyü, geleceği görmelidir. Ayna kırık olursa ona bakanlar kendilerini net göremez. Bu nedenle öğretmen kendisine çok iyi bakmalı, görünür olmalıdır. Sadece bugünü değil yarını da düşünürsek gelecek çok daha iyi olacaktır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, öğretmenlerimize yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim."