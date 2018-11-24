Bitlis
Valisi ve Belediye Başkanvekili Oktay Çağatay ile Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çağatay mesajında, Büyük Atatürk
'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü'nü olarak kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
İnsan yetiştirmenin kutsal bir görev ve bu onurlu görevi ifa eden öğretmenlerin şüphesiz ki saygı ile övgüye fazlasıyla layık olduğunu kaydeden Çağatay, şunları kaydetti:
"Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Fedakarlığın, sabrın, görevine tanıdığı ehemmiyetin ve hoş görünün timsali olan öğretmenlerimiz, geleceğimizi kurgulayan iradenin de en temel unsurlarıdır. Nitekim Başöğretmen Atatürk, 'Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı ise öğretmenlerdir.' diyerek öğretmenlik mesleğinin kutsallığını ve millet olma bilincindeki önemini vurgulamış, geleceği de onlara emanet etmiştir."
Çağatay, öğretmenlere özverili çalışmaları için teşekkür ederek, "Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere bu kutsi görevi ifa ederken ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise tarih boyunca büyük başarılara imza atan medeniyetlerin başarılarının temelinde eğitimin yer aldığını belirtti.
Eğitim sisteminin temel yapı taşlarının öğretmenler olduğunu ifade eden Yardım, şunları kaydetti:
"Kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak elbette öğretmenlerimizin bir gün değil, tüm zamanlarda anılması, baş tacı edilmesi temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin en ücra yerlerinde türlü zorluklara rağmen hoş görü ve sevgileriyle yurt dışında ve vatanın dört bir yanında fedakarca çalışarak geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin günü kutluyorum."
Bitlis,Mustafa Kemal Atatürk
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:35