Osmaniye
'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Osmaniye Gençlik Merkezi Salonunda gün dolayısıyla 21 öğretmenin katılımıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.
Müsabakalar sonucunda birinci Hasan Topak, ikinci Adem Boz
, üçüncü Bahadır Taşdurmaz, dördüncü Mehmet Yıldırım oldu.
Müsabakalarda başarılı öğretmenlere altın ve çeşitli hediyeler verildi. Kadirli
'de imam hatipliler şehitliği ziyaret etti
Kadirli ilçesinde imam hatip okulları öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.
Kadirli Şehit Mehmet Acıbucu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit İsmail Akduman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Mehmet Acar
Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu sınıf öğrencileri, Garnizon Şehitliği'ndeki şehitlik anıtı önünde, Yasin-i Şerif okudu, dua etti.
Öğrenciler, şehitlikte bulunan şehit öğretmenlerle diğer şehit mezarlarını temizleyip karanfil bıraktı.
Türk bayrağı açılarak İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, Merkez Hamidiye
Camisi'nde de yaptıkları hatmin duasına katıldı.
Osmaniye
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:42