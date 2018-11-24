Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Murat Çopur
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte harmandalı oynadı.
Doğuştan görme engeli bulunan 53 yaşındaki Murat Çopur, 1993'ten beri Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giriyor.
Okula çoğu zaman tek başına, bazen de mesai arkadaşlarının refakatiyle gelen Çopur, verdiği branş dersinin yanı sıra görme engelli öğrencilerine müzik sevgisi de aşılıyor.
Çopur, Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte okulun müdür yardımcısı Deniz Yapıcı ile harmandalı oynadı.
Öğrencileri tarafından çok sevilen Çopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akordiyon, piyano, bağlama ve flüt gibi müzik aletlerini kullanmayı kendi kendine öğrendiğini söyledi.
Öğrencilere bu müzik aletlerini kullanmayı öğrettiğini belirten Çopur, "Çorum
doğumluyum. Bu okulda 25 yıldır çalışıyorum. Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Tüm insanların bütün erişebilirlik hizmetlerinden eşit yararlanması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Murat Çopur,Gelibolu
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:43