İzmir
'in Dikili
ve Tire
ilçelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.
Dikili Atatürk Meydanı
'nda düzenlenen törene, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör
, Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Elibol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus
, İlçe Emniyet Müdürü Fatih
Haykırer, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, emekli öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gün dolayısıyla Dikili Belediyesi Kültür Evi'nde de program düzenlendi.
Programda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi ve slayt gösteriminin ardından Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu oratoryo sunuldu.
Tire
Tire Cumhuriyet Meydanındaki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Karpuz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tire Belediyesi
Kültür ve Sanat Salonunda devam eden etkinlikte, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.
Programda, Dört Eylül
Ortaokulu öğretmenlerinden oluşan halk oyunları ekibi de gösteri sundu.
Tire,Dikili
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:47