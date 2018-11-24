Aydın
'ın Germencik
ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı
'nda Atatürk
Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, daha sonra belediye konferans salonunda devam etti.
Burada günün önemine ilişkin gerçekleştirilen resim, satranç ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödül verildi, Germencik Anadolu Lisesi
öğretmenleri tarafından müzik dinletisi yapıldı.
Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi
, yaptığı konuşmada, "Bugün, Türk öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığı artırmak öğretmenlerimiz ve öğrenciler arasındaki saygı ve sevginin doruk noktasına ulaştığı bir gündür." dedi.
Programda, geçtiğimiz 6 Kasım
'da trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğretmeni Abdullah Tarık Erzin
de (38) anıldı.
Programa, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık
, Belediye Başkan Vekili Adem Toy ve öğretmenler katıldı.
Aydın,Germencik
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:02