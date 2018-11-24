24 Kasım 2018 Cumartesi 16:20



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:20

Ereğli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Aksoy, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden programda yaptığı konuşmada, dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenliğin her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.Slayt gösterimi, şiirlerin okunması, emekli öğretmenlere belgelerinin verilmesi ile devam eden program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.Programa, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.