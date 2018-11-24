24 Kasım 2018 Cumartesi 16:32



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:32

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.Gün dolayısıyla Belediye Kültür Merkezi Salonunda da Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi tarafından program hazırlandı.Kaymakam Vekili Fatih Kurt, burada yaptığı konuşmada, günün anlam ve öneminin yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Sevgili öğretmenler, ham maddesi insan olan, şekil verilen eserin ise insan hayatı olduğu dünyanın en hassa ve en muhteşem sanatını icra etmektesiniz. Ancak diğer sanatkarların farklı olarak sizlerin ortaya çıkaracağınız eserler estetik bir katkı değil yaşamsal bir anlam katmaktadır. Bu sanatı iyi icra eden öğretmenler geçmişten günümüze toplumun kaderini değiştirecek insanlar yetiştirmiştir."İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu da milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmasının, öğretmenlerin üstün çalışmalarına bağlı olduğunu dile getirerek, "Ne mutlu bizlere ki bu kutsal orduda yer alıyoruz. Bu kutsal orduya yakışır bir nefer olmak en büyük hedefimizdir." dedi.Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve emekli öğretmenlere hediyelerini takdim edildiği program, müzik dinletisi ve oratoryo gösterisinin ardından Öğretmen Marşı'nın seslendirilmesiyle sona erdi.Törene, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, siyasi parti temsilcileri, daire ve okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.