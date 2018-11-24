24 Kasım 2018, 16:32
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24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyede çalışan öğretmenlerle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyede çalışan öğretmenlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Türel, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Türel'in ilk müzik öğretmeni Yekta Başeğmez ve belediye çatısı altında çalışan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Türel, burada yaptığı konuşmada, programa katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, Antalya'nın eğitim camiasına her alanda katkı koyduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin, Antalya'da eğitimin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Türel, "Antalya'nın en büyük okulları, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle Büyükşehir Belediyesi çatısı altında oluşuyor. Türkiye'nin ilerlemesinde öğretmenlerin katkısı büyüktür." dedi.

Öğretmenlik mesleğinin son derece kutsal olduğunu kaydeden Türel, çocukların ve gençlerin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babalardan sonra en etkili kişilerin öğretmenler olduğunu aktardı.

Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetin, öğretmenlerin öğretileriyle güçlü bir şekilde yükseldiğini belirten Türel, öğretmenlerin temiz, ahlaklı, değerlerine bağlı bir toplumun vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan da Türel'in spordan, sanata, eğitimden yaygın
eğitime, okul öncesindeki engelli eğitiminden, mola evlerine kadar eğitimin her alanına
destek sağladığını dile getirdi.

Türel'in Türkiye'nin gelişiminin, Antalya'nın
gelişiminin eğitimden geçtiği bilinciyle hareket ettiğine dikkati çeken Yüksel, "Biz de kendisinin
açmış olduğu ufukta destekleriyle Antalya'nın gençlerine, öğretmenlerine elimizden gelen her
türlü fırsatı sağmak için çalışıyoruz." diye konuştu.
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:32