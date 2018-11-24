Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, belediyede çalışan öğretmenlerle buluştu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Türel, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan
, Türel'in ilk müzik öğretmeni Yekta Başeğmez ve belediye çatısı altında çalışan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.
Türel, burada yaptığı konuşmada, programa katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, Antalya'nın eğitim camiasına her alanda katkı koyduklarını belirtti.
Büyükşehir Belediyesinin, Antalya'da eğitimin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Türel, "Antalya'nın en büyük okulları, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle Büyükşehir Belediyesi çatısı altında oluşuyor. Türkiye
'nin ilerlemesinde öğretmenlerin katkısı büyüktür." dedi.
Öğretmenlik mesleğinin son derece kutsal olduğunu kaydeden Türel, çocukların ve gençlerin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babalardan sonra en etkili kişilerin öğretmenler olduğunu aktardı. Atatürk
'ün işaret ettiği muasır medeniyetin, öğretmenlerin öğretileriyle güçlü bir şekilde yükseldiğini belirten Türel, öğretmenlerin temiz, ahlaklı, değerlerine bağlı bir toplumun vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan da Türel'in spordan, sanata, eğitimden yaygıneğitime, okul öncesindeki engelli eğitiminden, mola evlerine kadar eğitimin her alanınadestek sağladığını dile getirdi.
Türel'in Türkiye'nin gelişiminin, Antalya'nıngelişiminin eğitimden geçtiği bilinciyle hareket ettiğine dikkati çeken Yüksel, "Biz de kendisininaçmış olduğu ufukta destekleriyle Antalya'nın gençlerine, öğretmenlerine elimizden gelen hertürlü fırsatı sağmak için çalışıyoruz." diye konuştu.
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:32