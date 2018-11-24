Demirköy
'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Veli Toplantısı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Demirköy Atatürk
Ortaokulunca belediye konferans salonunda gerçekleştirilen tiyatroda, öğrenci velileri ve öğretmenler oynadı.
Oyunda, öğrencinin ailesi ve öğretmenleri ile veliler ve öğretmenlerin arasında geçen ilginç diyaloglar anlatıldı.
Komedi türündeki tiyatro oyununu izleyen konuklar, oyuncuları ayakta alkışladı.
Tiyatro oyununa, Kaymakam Murat Eren
ve Belediye Başkan Vekili Saffet Yılmaz, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Demirköy
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:37